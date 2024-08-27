Для рязанцев выпустили очередное метеопредупреждение

Спасатели сообщили о 30-градусной жаре 28 и 29 августа.

Для рязанцев выпустили очередное метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневные часы 28-29 августа на территории Рязанской области местами сохранится жара 30…32°С.

Спасатели напомнили о запрете посещения лесов, и разведения костров и попросили не бросать непотушенные спички и окурки, а также не позволять детям играть с огнем.