ВС России нанесли массированный удар по территории Украины
Взрывы произошли в Харькове, Чернигове, Одессе, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом пишет RT. Что известно к этому часу:
Взрывы произошли в Харькове, Чернигове, Одессе, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
Отмечается, что поврежден промышленный объект в Полтавской области.
Кроме того, сообщается о ряде прилетов в Киеве. Там начались перебои с водой.
В Кривом Роге — проблемы со светом.