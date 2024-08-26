ВС России нанесли массированный удар по территории Украины

Взрывы произошли в Харькове, Чернигове, Одессе, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом пишет RT. Что известно к этому часу:

Взрывы произошли в Харькове, Чернигове, Одессе, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Отмечается, что поврежден промышленный объект в Полтавской области.

Кроме того, сообщается о ряде прилетов в Киеве. Там начались перебои с водой.

В Кривом Роге — проблемы со светом.