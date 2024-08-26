В Ставропольском крае автомобиль насмерть сбил самокатчика

В Ставропольском крае автомобиль насмерть сбил самокатчика. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГАИ.

«В Шпаковском округе на ночной дороге погиб электросамокатчик», — сказано в комментарии ведомства.

Там добавили, что инцидент произошел ночью 25 августа на 1 километре автодороги: «Ставрополь — Демино-Холодногорский — Цимлянский» Шпаковского округа.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.