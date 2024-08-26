В Шацком районе мужчину осудили за хранение наркотиков
По данным следствия, в сентябре 2023 мужчина нашел на участке открытой местности наркосодержащее растение, с которого сорвал 410 грамм наркотика и стал хранить по месту проживания.
В Шацком районе мужчину осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в сентябре 2023 мужчина нашел на участке открытой местности наркосодержащее растение, с которого сорвал 410 грамм наркотика и стал хранить по месту проживания.
Суд назначил ему наказание 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Кроме того, на осужденного возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании.