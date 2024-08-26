В Ряжском районе поймали 16-летнего подростка на мопеде

Ему грозит наложение административного штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

В Ряжском районе поймали подростка на мопеде. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 22 августа, в районном центре около дома № 142 по улице Мельзаводская. Инспекторы остановили мопед «Альфа» без государственных регистрационных номеров, под управлением 16-летнего юноши.

В результате проверки по информационным базам оказалось, что подросток не имеет водительского удостоверения.

На нарушителя составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему грозит наложение административного штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей.