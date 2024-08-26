В Рязанской области умерла заслуженный художник России Зоя Зайцева

Работы Зои Зайцевой экспонировались на отечественных, зарубежных и международных выставках, отмечались дипломами и медалями, многие из них стали музейными экспонатами.

В Рязанской области умерла заслуженный художник России Зоя Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Зайцева умерла 24 августа. Ей было 97 лет.

Работы Зои Зайцевой экспонировались на отечественных, зарубежных и международных выставках, отмечались дипломами и медалями, многие из них стали музейными экспонатами.

Отмечается, что ее произведения хранятся в коллекциях Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, в Рязанском государственном областном художественном музее, Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, а также в других музеях России.