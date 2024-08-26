В регионе состоялся модный показ с участием дизайнеров из Санкт-Петербурга, Тульской области и Рязани

В пятницу, 23 августа, на территории КСК «История» в рамках проекта «Модная Рязань. Кузница брендов» состоялось фестивальное дефиле. В нем приняли участие дизайнеры одежды и обуви из Рязанской и Тульской областей, а также модельеры из Санкт-Петербурга.

Мероприятие организовали Агентство развития бизнеса и министерство экономического развития Рязанской области.

Цель фестиваля — представить достижения местных дизайнеров одежды и создать платформу для обмена мнениями о трендах в индустрии моды.

Более 15 дизайнеров и модельеров региона продемонстрировали на подиуме качественные и креативные изделия, включая одежду, обувь и аксессуары.

На мероприятии открыли мини-шоурум, где каждый посетитель мог оценить качество материалов, примерить и приобрести понравившиеся вещи.

Кроме того, на площадке работали байеры и оптовые покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга, что позволило наладить новые деловые контакты и расширить рынок сбыта рязанской продукции.

«Люди творческих профессий, в том числе из фэшн-индустрии, как и другие предприниматели, должны получать государственную поддержку. Подобные мероприятия стали доброй традицией в плотном графике форумов и конференций с участием правительства региона. Мы намерены продолжать поддерживать ее и дальше», — отметил директор Агентства развития бизнеса Роман Кравчук.

Напомним, Агентство развития бизнеса оказывает помощь малому и среднему бизнесу, экспортно ориентированным предприятиям в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».