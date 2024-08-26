В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Отмечается, что трагедия случилась в субботу, 24 августа, на 14 километре автодороги Ухолово-Дегтяные Борки.
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что трагедия случилась в субботу, 24 августа, на 14 километре автодороги Ухолово-Дегтяные Борки.
По предварительной информации, 54-летний мужчина на автомобиле «Сеаз», не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир получил травмы.
Проводится проверка.