В Рязанской области на трассе М-5 легковушка зацепила обочину и слетела с дороги

За рулем находился 40-летний житель Саратова.

В Рязанской области на трассе М-5 легковушка зацепила обочину и слетела с дороги. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на Шацкую Госавтоинспекцию.

Инцидент случился 25 августа в Путятинском районе. По предварительной информации в 13:40 на 307-м километре дороги Москва-Челябинск 40-летний водитель из Саратова на Renault Sandero зацепил обочину и съехал в кювет.

Водитель не пострадал.

Обстоятельства утчняются.

Фото: Шацкая Госавтоинспекция.