В Рязани поймали пару с наркотиками

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

В Рязани поймали пару с наркотиками. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

На Касимовском шоссе задержали 31-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. В ходе досмотра у жительницы областного центра изъяли сверток с производным N-метилэфедрона массой два грамма. По информации полицейских, сожители приобрели запрещенное вещество через закладку для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.