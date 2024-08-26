В Рязани намерены очистить пруды в Песочне

Работы выполнят до 11 декабря 2024 года.

В Рязани разработают проект по реабилитации каскада прудов около остановки «Сбербанк» в Песочне. Начальная цена тендера на госзакупках два миллиона 22 тысяч 985 рублей.

Проект разработают для участка площадью 5,3 га. В документах указано, что проект разработают для санитарной очистки донных отложений в водоемах и формирования их береговой полосы. Подрядчик должен будет определить класс опасности отходов, которые возьмут с места при работе. Кроме того, в местах размыва берега предусмотрят его укрепление. Там, где он разрушился — берег полностью восстановят.

Заказчик — горадминистрация Рязани. Работы выполнят до 11 декабря 2024 года.