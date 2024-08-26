В Рязани 48-летний москвич украл из строительной бытовки зарплату работника

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани 48-летний москвич обокрал строительную бытовку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился 32-летний рабочий с заявлением о краже денег.

Мужчина получил зарплату и оставил деньги — около 130 тысяч рублей — в бытовке, где у него хранились личные вещи.

Оперативники установили, что к краже причастен 48-летний житель Московской области. Он периодически навещал в Рязани родственников. Злоумышленника разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело.