В России продлили работу аналогового телевидения еще на два года

Решение приняла Государственной комиссии по радиочастотам.

В России продлили работу аналогового телевидения еще на два года. Об этом заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.

«Есть решение Государственной комиссии по радиочастотам о продлении на два года еще действующих разрешений, где продолжает осуществляться аналоговое вещание. То есть чтобы оно не отключалось 31 декабря 2024 года, а еще на два года эта работа была продлена — до поиска дальнейших решений», — сказала Ларина.