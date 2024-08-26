В России предложили создать неуязвимый для западных спецслужб мессенджер

Об этом ТАСС заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В России предложили создать неуязвимый для западных спецслужб мессенджер. Об этом ТАСС заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Нашим цифровизаторам пора внедрить отечественный, неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер. Знаю, что были разработки, но реальных продуктов мы не видим. В условиях СВО и конфронтации с Западом считаю задачу по разработке такой платформы жизненно необходимой», — заявил Фадеев.