В Путятинском районе пенсионер на Kia Sorento вылетел в кювет

Водитель с травмами обращался за медицинской помощью.

В Путятинском районе пенсионер на Kia Sorento вылетел в кювет. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Авария произошла 25 августа на федеральной трассе М-5 4:55 на 320-м километре дороги «Москва — Челябинск». 74-летний житель Московской области не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель с травмами обращался за медицинской помощью.

Обстоятельства уточняются.

Фото: Шацкая Госавтоинспекция.