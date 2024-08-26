В Пермском крае из пруда достали тело 11-летней девочки

В Пермском крае из пруда достали тело 11-летней девочки. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на местный следком.

Труп ребенка 2013 года рождения 25 августа подняли из водоема в деревне Хазово.

Следственные органы установят обстоятельства гибели девочки.

Отмечается, что в местных сообществах в социальных сетях распространилась информация, что школьницу сначала изнасиловали, а потом утопили. Официально версия не подтверждена.