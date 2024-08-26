В Омске на нефтезаводе произошел пожар

В Омске на нефтезаводе произошел пожар. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По информации портала, был слышен сильных хлопок, затем случилось возгорание на установке АВТ-11 завода «Газпромнефть-ОНПЗ».

Очевидцы сообщают, что взрыв было слышно в нескольких районах города.

По данным собеседника канала, пострадали два сотрудника предприятия, у них ожоги.

Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. На месте работают 15 расчетов пожарной охраны.

Эвакуация предприятия не проводилась.