В Новомичуринске спасатели прорубили стену в квартире для спасения ребенка

Трехлетний мальчик встал на стул и закрылся изнутри.

В Новомичуринске спасатели прорубили стену в квартире для спасения ребенка. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил ИД «Пресса».

По информации издания, 24 августа, примерно в 19:10, спасатели из АО «Центр112» Новомичуринский выезжали по вызову в бывшее общежитие на улице Волкова.

Местная жительница пришла в гости к подруге со своим трехлетним сыном. Когда женщины ненадолго вышли, ребенок встал на стул и закрылся изнутри.

«Нам пришлось вырубать в стене отверстие, чтобы устранить проблему. С ребенком все хорошо», — отметил начальник караула спасателей Александр Павкин.

На место происшествия вызывали также сотрудников полиции.