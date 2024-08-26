В Москве двое мужчин избили проститутку и наставили на нее пистолет

В Москве двое мужчин избили проститутку и наставили на нее пистолет. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил Telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел в отеле на улице Петровка. 24-летняя уроженка Алтайского края приехала на вызов к двум москвичам и потребовала 150 тысяч рублей за вечер. Мужчины не согласились с ценой и решили пригласить другую.

Потерпевшая разозлилась и толкнула одного из заказчиков, в ответ он ударил ее ногой в грудь. Девушка ушла из номера, но вскоре вернулась. Дверь никто не открыл, тогда представительница древней профессии стала ее пинать. Постоялец открыл и наставил в лицо девушке пистолет.

Куртизанка вызвала полицию, всех участников забрали в отдел. Из номера изъяли баллоны с веселящим газом и пистолет ТТ.