В Касимовском районе иномарка врезалась в фуру

В результате пострадал водитель автомобиля ISUZU. Ему оказана медицинская помощь.

В Касимовском районе иномарка врезалась в фуру. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов».

Авария произошла 20 августа на 199 км дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». По предварительной информации, произошло столкновение двух транспортных средств. 55-летний водитель автомобиля ISUZU врезался в автомобиль DONGFENG, под управлением 63-летнего водителя.

В результате пострадал водитель автомобиля ISUZU. Ему оказана медицинская помощь.