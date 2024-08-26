В Госдуме предложили установить ежегодные выплаты для школьников и студентов
Отмечается, что размер субсидии 25 550 рублей.
В Госдуме предложили установить ежегодные выплаты для школьников и студентов. Об этом пишут «
По данным авторов законопроекта, материальную поддержку нужно оказать семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования.
Отмечается, что размер субсидии 25 550 рублей.