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В Челябинской области мужчины избили подростка, когда он заступился за девушку

В Челябинской области пьяные мужчины избили подростка, когда он заступился за девушку. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на мать пострадавшего.

По ее словам, 17-летний сын ждал такси и заметил, как прохожие пристают к девушке. Юноша пытался помочь, но дебоширы набросились на него и избили. Мальчик неделю лежит в больнице. У него сильное сотрясение, отбиты ноги, гематомы на голове.

Женщина рассказала, что полиция ничего не предпринимает и семья вынуждена самостоятельно собирать информацию о произошедшем.