В центре Рязани мужчина избил двух наркоманов
На кадрах видно, как молодой человек ударяет двух рязанцев в неадекватном состоянии. Они падают и не могут встать.
В центре Рязани мужчина избил двух наркоманов. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, на площади Ленина.
На кадрах видно, как молодой человек ударяет двух рязанцев в неадекватном состоянии. Они падают и не могут встать.
По данным очевидцев, мужчины под веществами приставали к пожилым людям.