В центре Рязани мужчина избил двух наркоманов

На кадрах видно, как молодой человек ударяет двух рязанцев в неадекватном состоянии. Они падают и не могут встать.

В центре Рязани мужчина избил двух наркоманов. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, на площади Ленина.

На кадрах видно, как молодой человек ударяет двух рязанцев в неадекватном состоянии. Они падают и не могут встать.

По данным очевидцев, мужчины под веществами приставали к пожилым людям.