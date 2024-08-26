В центре Рязани из-за аварии отключили холодную воду по нескольким адресам
Отмечается, что специалисты Водоканала отремонтируют водопровод до 17:00.
В центре Рязани из-за аварии отключили холодную воду по нескольким адресам. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе мэрии.
Холодной воды не будет:
- улице Есенина № 27 (ГАУК Рязанский театр кукол);
- Театральной площади № 3;
- улице Фирсова № 2;
- улице Урицкого, № 22.
Отмечается, что специалисты Водоканала отремонтируют водопровод до 17:00.
Напомним, рязанцы рассказали о «реке», которая затопила улицу Есенина.