В акватории Оки поймали рыбаков-браконьеров

Во время задержания у мужчин забрали две рыболовные сети, две лодки с бензиновыми моторами и нарезной карабин с прицелом.

В акватории Оки поймали рыбаков-браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Московской области.

Инцидент произошел в Кашире. Местные жители, 1970, 1977, 1977 и 1986 годов рождения, организовали незаконный рыбный промысел с использованием рыболовных сетей и моторных лодок.

Они успели выловить 38 особей рыбы различного вида, из них 31 стерлядь, которая является ценной. У мужчин забрали две рыболовные сети, две лодки с бензиновыми моторами и нарезной карабин с прицелом.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.