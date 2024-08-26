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Универсальные эксперты: работники рязанского РЦК доказали высокую квалификацию

В августе состоялась оценка знаний и результатов стажировки сотрудников региональных центров компетенций из разных регионов страны, в число которых вошла Рязанская область.

Оценку знаний проводила комиссия Федерального центра компетенций в рамках национального проекта «Производительность труда».

Сотрудники рязанского РЦК успешно прошли проверку знаний и получили рекомендацию от комиссии на самостоятельную реализацию проектов.

«До РЦК я работала на предприятии и входила в состав рабочей группы по оптимизации потоков. С бережливым производством была знакома, но на „вы“. После этого начался трудный, но интересный путь изучения и реализации мероприятий нацпроекта „Производительность труда“ на предприятиях уже в составе РЦК. После девяти месяцев стажировки я подтвердила свою готовность вести проект самостоятельно. Было очень приятно пообщаться с коллегами из Федерального центра компетенций, которые дали свою экспертную оценку. В процессе было много дискуссий, разборов гипотетических ситуаций, рекомендаций, чему уделить особое внимание для того, чтобы углубить свои знания. Спасибо коллегам за плодотворную работу», ― поделилась впечатлениями Анна Шахова.

Отмечается, что национальный проект «Производительность труда» реализуется в Рязанской области с 2018 года. В числе его участников 98 компаний. Оператором нацпроекта в регионе является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса.