Житель Рязанской области получил 17 лет колонии за изнасилование ребенка

В июле 2023 года мужчина несколько дней гостил в доме своей знакомой. Оставшись наедине с несовершеннолетней родственницей хозяйки, пьяный мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности девочки.

Житель Рязанской области получил 17 лет колонии за изнасилование подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в июле 2023 года мужчина несколько дней гостил в доме своей знакомой. Оставшись наедине с несовершеннолетней родственницей хозяйки, пьяный мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности девочки.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года.