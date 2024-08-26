Рязанцу изменили наказание из-за нарушения обязательств

Отмечается, что житель Шиловского района приговором суда 23 июля 2024 года за совершение угрозы убийством был осужден к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Рязанцу изменили наказание из-за нарушения обязательств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что житель Шиловского района приговором суда 23 июля 2024 года за совершение угрозы убийством был осужден к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Однако обязательства осужденный регулярно нарушал.

Суд отменил мужчине условное осуждение и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.