Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Ремонтные работы на водопроводе пройдут 26 и 27 августа.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на МП «Водоканал».
Отмечается, что подача ресурса будет прекращена в связи с ремонтными работами на водопроводе 27 августа с 09:00 до 00:00 28 августа по адресам:
- Пирогова 4, 8;
- Октябрьская, 61 (бизнес-центр);
- Шабулина проезд 10 (торговая компания), 18 (приборо-строительное предприятие), 20 (троллейбусное депо).
Снижение подачи холодной воды произойдет по адресам:
- мкр-н Канищево;
- п. Приокский;
- п. Ворошиловка;
- мкр-н Недостоево;
- мкр-н Семчино;
- д. Канищево;
- д. Семчино;
- д. Недостоево.
Также отмечается, что 26 августа до 17:00 прекращено холодное водоснабжение на улице Касимовское шоссе, д. 9 (МП «Водоканал города Рязани»), д.11а, 11б, 11 В, 11, 15а.
До 19:00 не будет ресурса на улице Тимакова д. 6 корп.1, 6 корп.2, 8 корп.1.