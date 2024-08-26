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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Ремонтные работы на водопроводе пройдут 26 и 27 августа.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на МП «Водоканал».

Отмечается, что подача ресурса будет прекращена в связи с ремонтными работами на водопроводе 27 августа с 09:00 до 00:00 28 августа по адресам:

  • Пирогова 4, 8;
  • Октябрьская, 61 (бизнес-центр);
  • Шабулина проезд 10 (торговая компания), 18 (приборо-строительное предприятие), 20 (троллейбусное депо).

Снижение подачи холодной воды произойдет по адресам:

  • мкр-н Канищево;
  • п. Приокский;
  • п. Ворошиловка;
  • мкр-н Недостоево;
  • мкр-н Семчино;
  • д. Канищево;
  • д. Семчино;
  • д. Недостоево.

Также отмечается, что 26 августа до 17:00 прекращено холодное водоснабжение на улице Касимовское шоссе, д. 9 (МП «Водоканал города Рязани»), д.11а, 11б, 11 В, 11, 15а.

До 19:00 не будет ресурса на улице Тимакова д. 6 корп.1, 6 корп.2, 8 корп.1.