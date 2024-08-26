Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Ремонтные работы на водопроводе пройдут 26 и 27 августа.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на МП «Водоканал».

Отмечается, что подача ресурса будет прекращена в связи с ремонтными работами на водопроводе 27 августа с 09:00 до 00:00 28 августа по адресам:

Пирогова 4, 8;

Октябрьская, 61 (бизнес-центр);

Шабулина проезд 10 (торговая компания), 18 (приборо-строительное предприятие), 20 (троллейбусное депо).

Снижение подачи холодной воды произойдет по адресам:

мкр-н Канищево;

п. Приокский;

п. Ворошиловка;

мкр-н Недостоево;

мкр-н Семчино;

д. Канищево;

д. Семчино;

д. Недостоево.

Также отмечается, что 26 августа до 17:00 прекращено холодное водоснабжение на улице Касимовское шоссе, д. 9 (МП «Водоканал города Рязани»), д.11а, 11б, 11 В, 11, 15а.

До 19:00 не будет ресурса на улице Тимакова д. 6 корп.1, 6 корп.2, 8 корп.1.