На трассе в Рязанской области дважды сбили 69-летнего пешехода

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье, 25 августа, на 319-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе.

На трассе в Рязанской области дважды сбили 69-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье, 25 августа, на 319-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе.

По предварительной информации, водитель на «Шкоде Фабиа» сбил 69-летнего жителя Орловской области, после чего «Киа Сид» также совершила наезд на мужчину.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка.