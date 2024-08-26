На трассе М-5 в Рязанской области столкнулись «Газель» и фура

Отмечается, что авария случилась в субботу, 24 августа, на 310-м километре дороги «Москва — Челябинск».

На трассе М-5 в Рязанской области столкнулись «Газель» и фура. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что авария случилась в субботу, 24 августа, на 310-м километре дороги «Москва — Челябинск».

Водитель на грузовике «Volvo» с полуприцепом при встречном разъезде не выбрал нужный боковой интервал и столкнулся с «Газелью».

Пострадавших нет.

Проводится проверка.