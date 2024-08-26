Малков заявил, что в Рязанской области расширят образовательные программы по работе с беспилотниками

В этом году Рязанский регион стал пилотным по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в сфере образования. В его рамках 18 образовательных организаций оснащено оборудованием для производства и эксплуатации БАС.

Малков заявил, что в Рязанской области расширят образовательные программы по работе с беспилотниками. Об этом губернатор рассказал на заседании правительства региона 26 августа.

На заседании обсуждался вопрос готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году. Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала о том, что все учебные учреждения признаны готовыми. В 260 школах и детских садах сделали ремонт. Шесть школ региона капитально отремонтированы. В этом году начнут работу новая школа в селе Успенское Скопинского района и школа в селе Тюшево Рязанского района, структурное подразделение «Рязанской школы-интерната» и 2 детских сада в сельских поселениях. В настоящее время ведется строительство 5 школ и 4 дошкольных учреждений в различных районах Рязани и области. В текущем году в регион поставлены 42 школьных автобуса, до конца года ожидается еще 50 новых машин.

Малков подчеркнул, что в целом развитие образования системно продолжается, ведется серьезная работа по всем направлениям. Открываются новые школы, детские сады, проводится капитальный и текущий ремонт зданий, ведется модернизация учебных заведений.

«Огромные возможности есть у региона благодаря национальному проекту „Образование“. Выделяются большие средства из федерального и областного бюджетов. Сейчас не осталось уже учебных заведений с острыми проблемами в части состояния зданий, мы закрыли за два года такие вопросы. Существенно обновили парк школьных автобусов. Последовательно реализуем все задачи. Участвуем во внедрении новых программ обучения, выступаем пилотным регионом по ряду направлений. Есть и текущая работа. Все ведомства включились, она организована и ведется на высоком уровне, есть результат. В целом все готово. Благодарю за эту большую работу по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году», — сказал губернатор.

Также Малков поручил главам администраций муниципалитетов, профильным ведомствам за оставшуюся неделю еще раз все проверить до мелочей, завершить еще незаконченные работы. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности, корректной работе систем, тренировочным мероприятиям с участием детей и педагогов, а также благоустройству территорий у образовательных учреждений, подъездных путей, пешеходных маршрутов, которыми пользуются школьники.

На заседании отметили, что в этом году Рязанский регион стал пилотным по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в сфере образования. В его рамках 18 образовательных организаций оснащено оборудованием для производства и эксплуатации БАС. В Рязанском колледже электроники создан центр практической подготовки, оснащенный полетными зонами, запущена новая образовательная программа «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», в 4 программы включены профессиональные модули «Ремонт и обслуживание БАС», «Оператор БПЛА» и «Программирование БАС». С двумя работодателями (ООО «Аэротек» и ООО «Спектроника») проводятся переговоры по организации образовательной деятельности и производства БПЛА.

«В колледжах, школах появилось новое направление — будут обучать работе на беспилотниках. Мы одни из первых в стране внедряем эти программы в таком масштабном формате при поддержке федерального центра. Очень перспективное направление, которое, во-первых, просто интересно детям, а во-вторых, очень востребовано на рынке труда. Это программы, которые мы будем только расширять, и ряд других смежных направлений, которые сейчас тоже интересны и востребованы», — подчеркнул Малков.