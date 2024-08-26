ЕР позаботится о включении в бюджет расходов на поддержку национальных целей развития

Как сообщает сайт ER.ru, партия предусмотрит в бюджете финансирование национальных целей развития страны, а также социальных программ.

Подготовку федерального бюджета на 2024-2027 годы, финансирование в нем положений народной программы «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии.

«Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача — обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. Создан государственный фонд поддержки участников СВО. Объемы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Не менее важно содействовать развитию новых регионов», — сказал Медведев.

Председатель партии отметил, что «Единая Россия» продолжит работать над выполнением всех социальных обязательств перед жителями.

«Единая Россия» выстроила с правительством эффективную систему социальной поддержки.

«Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Ее финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться», — сказал Медведев.

Еще одна востребованная программа — льготная «Семейная ипотека». Сегодня ее могут оформить семьи с детьми в возрасте до шести лет, а также семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

«Единая Россия» последовательно поддерживает семьи с детьми. И в последующие годы не должны стать исключением. Средства на обеспечение семейной ипотеки должны быть предусмотрены в новом бюджете.

Особое внимание «Единая Россия» уделит реализации социальной части национальных целей развития страны, которые определил президент.

«Такие обязательства партия брала при подготовке народной программы. С коллегами из правительства определим конкретные объекты и задачи, которые в первую очередь требуют финансирования. Нужно продолжить модернизацию школ, детских садов, больниц, и поликлиник, дорог и коммунальной инфраструктуры. А также активно заниматься формированием комфортной городской среды, обновлением общественного транспорта, ремонтом и оснащением музеев, театров, библиотек, детских школ искусств», — отметил председатель партии.

При работе над бюджетом президент поручил партии оказать особую поддержку регионам .

«Нужно снизить для регионов долговую нагрузку за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объемы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов и выравниванию их бюджетной обеспеченности», — указал он.

Дмитрий Медведев также отметил, что «Единая Россия» должна отчитываться о выполнении своих социальных обязательств. Только за последние полгода поправками партии их финансирование увеличилось на 165 миллиардов рублей.

В связи с этим председатель партии поручил врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву проработать комплексный отчет о реализации народной программы вместе с членами программной комиссии, региональными отделениями и представителями всех партийных структур.

Следующее заседание программной комиссии Дмитрий Медведев проведет перед вторым чтением бюджета, для того, чтобы максимально учесть все необходимые параметры по следующему году.