Экс-боец ЧВК «Вагнер», осужденный за изнасилование и убийство, снова отправился на СВО

Экс-боец ЧВК «Вагнер», осужденный за изнасилование и убийство, снова отправился на СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на адвокатский проект «Травмпункт».

Согласно письму начальника колонии, где 29-летний экс-боец ЧВК Иван Россомахин должен был отбывать наказание до 2046 года, освобожден из колонии и отправлен на СВО.

Первый срок Иван Россомахин получил в 2020 году. Он должен был отбывать 14 лет в колонии за убийство и грабеж, но подписал контракт.

В марте 2023 года мужчина вернулся на свободу и попал под новое уголовное дело: зарезал ножом 85-летнюю жительницу Вятских Полян и надругался над ее телом.

Дело получило большой резонанс, комментировать инцидент пришлось лично Евгению Пригожину. Тот заявил, что «Вагнер» готова помогать правоохранителям по поводу любого бойца ЧВК, и предложил отправить к буйным рецидивистам «рекрутскую группу, которые отправят [их] на фронт — туда, где они должны вымещать свою агрессию».