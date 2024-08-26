Для Рязанской области закупят еще 50 новых школьных автобусов

Также четыре школьных маршрута, по которым возят детей, приведут в порядок до начала учебного года.

Для Рязанской области закупят еще 50 новых школьных автобусов. Об этом заявила министр образования Ольга Щетинкина на заседании регправительства.

Она отметила, что автобусы поступят в регион до конца года. По ее словам, в области школьников перевозят 335 автобусов, с начала 2024 года в регион уже поступили 42 новые машины.

Также Щеткина отметила, что четыре маршрута, по которым перевозят школьников, в плохом состоянии. Их отремонтируют. На дорогах обновят разметку, установят новые знаки. Работы должны выполнить к началу учебного года.