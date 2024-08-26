48-летнего рязанца задержали за кражу денег
Возбуждено уголовное дело.
48-летнего рязанца задержали за кражу денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что заметила пропажу банковской карты, с нее начались списания. Злоумышленник совершил покупки на 13 666 рублей.
Оперативники установили, что к преступлению причастен 48-летний неработающий мужчина. Он на улице нашел карту и расплачивался ей в магазинах города.
Возбуждено уголовное дело.