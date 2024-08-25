В Рязани двухлетний ребенок выпал с третьего этажа

Инцидент произошел на улице Космонавтов. Мальчик выпал из окна квартиры.

В Рязани двухлетний ребенок выпал с третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Космонавтов. Мальчик выпал из окна квартиры.

Ребенка госпитализировали. Прокуратура организовала проверку.

«Установление всех обстоятельств, а также ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения на контроле в прокуратуре», — отметили в сообщении.

Позже в региональном СК сообщили подробности об этом происшествии.