В Рязани водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места

Авария произошла утром 25 августа вблизи дома № 1/77 по улице Черновицкая.

В Рязани водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 25 августа вблизи дома № 1/77 по улице Черновицкая. Неизвестный на автомобиле «ВАЗ-21074» сбил пешеходов в возрасте 54-х и 6-ти лет.

В результате оба пешехода получили травмы, им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.