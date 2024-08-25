В ДТП на Южной окружной в Рязани пострадали три человека

Напомним, авария произошла 25 августа, примерно в 08:00,на 163-м километре дороги М-5 «Урал».

В ДТП на Южной окружной в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла 25 августа, примерно в 08:00,на 163-м километре дороги М-5 «Урал». Предварительно, 20-летний рязанец за рулем «ВАЗ-2112» столкнулся с автомобилем Volkswagen, под управлением 68-летнего жителя Москвы и грузовым автомобилем Scania, под управлением 50-ти летнего жителя Челябинской области.

В результате пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-2112», а также его пассажиры в возрасте 73 и 17 лет. Им казана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.