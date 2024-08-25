Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Центральной России
Заключительная неделя августа порадует обилием солнца и практически полным отсутствием дождей.
Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Центральной России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Михаил Леус.
По его данным, заключительная неделя августа порадует обилием солнца и практически полным отсутствием дождей.
В понедельник, 26 августа, температура поднимется до 31 градуса.
Вторник станет самым жарким днем недели, воздух прогреется до +32. Это на 8-9° выше климатической нормы.
В среду произойдет смена антициклонов, возможны локальные дожди, но тепло останется.
С четверга ожидается ночное похолодание — столбики термометров будут опускаться до +9…+14°, а местами до +5°.
Теплая погода сохранится и в выходные.