Рязанский каноист Захар Петров в паре с Иваном Дмитриевым стал чемпионом мира

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ на неолимпийских дистанциях проходит в Самарканде.

Рязанец Захар Петров в паре с Иваном Дмитриевым стали чемпионами мира на дистанции 1000 м в каноэ-двойке с результатом 3.41,510. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ на неолимпийских дистанциях проходит в Самарканде.

Захар Петров тренируется под руководством заслуженного тренера России Елены Ивановой и Владимира Клинова.

Петров и Дмитриев также будут участвовать в финальных соревнованиях в каноэ-одиночках на дистанциях 500 м и 5000 м. Оба заезда пройдут в воскресенье, 25 августа.