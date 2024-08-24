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Рязанский каноист Захар Петров в паре с Иваном Дмитриевым стал чемпионом мира
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ на неолимпийских дистанциях проходит в Самарканде.

Рязанец Захар Петров в паре с Иваном Дмитриевым стали чемпионами мира на дистанции 1000 м в каноэ-двойке с результатом 3.41,510. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ на неолимпийских дистанциях проходит в Самарканде.

Захар Петров тренируется под руководством заслуженного тренера России Елены Ивановой и Владимира Клинова.

Петров и Дмитриев также будут участвовать в финальных соревнованиях в каноэ-одиночках на дистанциях 500 м и 5000 м. Оба заезда пройдут в воскресенье, 25 августа.