Рязанец с 18-летним стажем вождения устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге
По его вине погиб 40-летний мотоциклист
Рязанец с 18-летним стажем вождения устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-слу ГАИ по Свердловской области.
Трагедия произошла 25 августа. По предварительной информации, 42-летний водитель Kia Cerato, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом, под управлением 40-летнего мужчины.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, до прибытия бригады медиков.
Отмечается, что водитель Kia является жителем Рязани. Стал его вождения составляет 18 лет.