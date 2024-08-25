Рязанец с 18-летним стажем вождения устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге

По его вине погиб 40-летний мотоциклист

Рязанец с 18-летним стажем вождения устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-слу ГАИ по Свердловской области.

Трагедия произошла 25 августа. По предварительной информации, 42-летний водитель Kia Cerato, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом, под управлением 40-летнего мужчины.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, до прибытия бригады медиков.

Отмечается, что водитель Kia является жителем Рязани. Стал его вождения составляет 18 лет.