Руководство Telegram заранее разработало план на случай задержания Павла Дурова

Генеральный менеджер Telegram признался, что осознает риск своего ареста, поэтому в компании заранее были предприняты шаги на этот случай.

Руководство Telegram заранее разработал план на случай задержания Павла Дурова. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на интервью Дурова Такеру Карлсону.

Генеральный менеджер Telegram признался, что осознает риск своего ареста, поэтому в компании заранее были предприняты шаги на этот случай. Они направлены на то, чтобы мессенджер продолжал выполнять свои функции в штатном режиме.