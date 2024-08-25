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Россиян предупредили, что мошенники научились подделывать звонки с коротких номеров банков
Отмечается, что мошенники начали звонить россиянам с известных коротких номеров банков. Они представляются сотрудниками банков и убеждают пострадавших переустановить приложение банка, а потом отправляют ссылку для скачивания.

Россиян предупредили, что мошенники научились подделывать звонки с коротких номеров банков. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Отмечается, что мошенники начали звонить россиянам с известных коротких номеров банков. Они представляются сотрудниками банков и убеждают пострадавших переустановить приложение банка, а потом отправляют ссылку для скачивания.

Также мошенники массово рассылают письма от «Госуслуг», в которых сказано, что некто смог войти в аккаунт на сайте. В письме указано, что если пользователь не имеет к этому отношения, то он срочно должен позвонить по указанному номеру.