На 63-летнего рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов

Полицейские установили, что мужчина причастен к организации фиктивной постановки на учет гражданина Средней Азии.

На 63-летнего рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские установили, что мужчина причастен к организации фиктивной постановки на учет по месту своего проживания 47-летнего гражданина Средней Азии.

Фактически иностранец проживал в другом месте.

Возбуждено уголовное дело.