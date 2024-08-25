На 63-летнего рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов
Полицейские установили, что мужчина причастен к организации фиктивной постановки на учет гражданина Средней Азии.
На 63-летнего рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские установили, что мужчина причастен к организации фиктивной постановки на учет по месту своего проживания 47-летнего гражданина Средней Азии.
Фактически иностранец проживал в другом месте.
Возбуждено уголовное дело.