В Старожиловском районе полтора месяца ищут пропавшего 85-летнего мужчину

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.

В Старожиловском районе в поселке Рязанские сады 13 июля пропал Валерий Сергеевич Фролов 1939 года рождения. Мужчину ищут полтора месяца. Ориентировку опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи.