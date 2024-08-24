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В Старожиловском районе полтора месяца ищут пропавшего 85-летнего мужчину
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.

В Старожиловском районе в поселке Рязанские сады 13 июля пропал Валерий Сергеевич Фролов 1939 года рождения. Мужчину ищут полтора месяца. Ориентировку опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.