В Старожиловском районе полтора месяца ищут пропавшего 85-летнего мужчину
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.
В Старожиловском районе в поселке Рязанские сады 13 июля пропал Валерий Сергеевич Фролов 1939 года рождения. Мужчину ищут полтора месяца. Ориентировку опубликовали волонтеры
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.
Пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам