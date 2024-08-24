В Рязанской области уничтожили три очага дикорастущей конопли
Растение уничтожили на общей площади более 113 кв. м.
В Рязанской области сотрудники полиции продолжают оперативно-профилактическую операцию, чтобы остановить распространение наркотиков.
В ходе рейдов правоохранители получили информацию о том, что в Рыбновском, Спасском и Сараевском районах находятся очаги произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли на площади от 8 до 90 кв. м, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Растение уничтожили на общей площади более 113 кв. м.
Обследование территории районов продолжается.