В Рязанской области уничтожили три очага дикорастущей конопли

Растение уничтожили на общей площади более 113 кв. м.

В Рязанской области сотрудники полиции продолжают оперативно-профилактическую операцию, чтобы остановить распространение наркотиков.

В ходе рейдов правоохранители получили информацию о том, что в Рыбновском, Спасском и Сараевском районах находятся очаги произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли на площади от 8 до 90 кв. м, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Растение уничтожили на общей площади более 113 кв. м.

Обследование территории районов продолжается.