В Кабардино-Балкарии мост через реку обрушился вместе с бензовозом

Мост обеспечивал движение в сторону сел Буругу и Эльтюбю, они остались отрезаны от территории.

В Кабардино-Балкарии бензовоз упал в реку Чегем, под ним обрушился мост. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, ЧП произошло в Чегемском районе республики. Мост обеспечивал движение в сторону сел Буругу и Эльтюбю, они остались отрезаны от территории.

На место прибыли специалисты высокогорного спасательного отряда МЧС с техникой. По предварительной информации, никто не пострадал.

Водителей просят временно воздержаться от поездок в эту сторону.