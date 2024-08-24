В Бурятии установили личность матери, выбросившей новорожденного в реку

По данным следствия, сожитель женщины не хотел иметь детей, поэтому когда она забеременела, то никому не рассказала.

Следователи в Бурятии установили личность женщины, которая три года назад выбросила новорожденного ребенка в реку. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили на сайте СУ СК РФ по республике.

Тело младенца обнаружили 9 мая 2021 года на берегу реки Селенги около села Сотниково. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

По данным следствия, сожитель женщины не хотел иметь детей, поэтому когда она забеременела, то никому не рассказала. Втайне женщина выносила ребенка и родила в начале мая 2021-го.

Из ее показаний следует, что младенец родился мертвым. Она спрятала его в подполе, а на следующий день положила в пакет и бросила в реку.

Личность матери установили по генетической экспертизе. При исследовании сопоставили генотип ребенка с данными из федеральной базы геномной информации.

Продолжается проведение экспертиз, по результатам которых установят, действительно ли ребенок родился мертвым.