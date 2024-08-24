Рязанцы заметили скопление байкеров в городе

Рязанские байкеры праздновали 21-летие клуба «Ортодокс МС Рязань». Около 100 человек на мотоциклах собрались на парковке у ТРЦ «Премьер».

В субботу, 24 августа, рязанцы обратили внимание на скопление байкеров в районе Московского шоссе. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.

Рязанские байкеры праздновали 21-летие клуба «Ортодокс МС Рязань». Около 100 человек на мотоциклах собрались на парковке у ТРЦ «Премьер».

Позже колонна проехала по Рязани и направилась на загородный опен-эйр с рок-концертом.